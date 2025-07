Lazio | Flaminio, il progetto di Lotito è in stallo: ecco cosa manca

RASSEGNA STAMPA - Il progetto per il Flaminio attende. La volontà di Claudio Lotito di ridare vita allo storico impianto ormai abbandonato è chiara, ma il piano di riqualificazione stenta a decollare a causa di alcuni ostacoli logistici riguardanti mobilità e viabilità. Ad oggi, il patron biancoceleste non ha ancora consegnato le carte necessarie per fare un importante passo in avanti, l'apertura della Conferenza dei Servizi.

La manifestazione messa in piedi martedì sera da oltre 10mila tifosi per contestare Lotito, ha solo evidenziato ulteriormente la grande attesa che c'è per questo progetto. Nell'incontro ottenuto con l'assessore Onorato si è parlato proprio del Flaminio ed è stato ribadito come, una volta aperta, ci vorranno tra i 12 e 14 mesi per chiudere la Conferenza dei Servizi. Prima di iniziare i lavori, quindi, non passeranno meno di 2-3 anni, tempo destinato ad allungarsi con il passare delle settimane.

L'ambizioso progetto della Lazio prevede un investimento di circa 140 milioni e la riqualificazione dell'intera area circondante lo stadio, ma la sensazione è che il tutto possa finire con un nulla di fatto se Lotito non farà al più presto un passo decisivo.

