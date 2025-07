Lazio, Lotito si rivede a Formello: primo faccia a faccia con Sarri da giugno

RASSEGNA STAMPA - Dopo i controlli medici di routine, seppur più approfonditi rispetto al resto dello staff, Maurizio Sarri è tornato regolarmente in campo per dirigere l'allenamento delle 18, protetto dal solito cappellino della Lazio sotto un sole cocente. Nessuna controindicazione medica e dunque il Comandante non ha voluto perdere un altro allenamento. In questi ultimi giorni era stato Claudio Lotito a fermarsi, ma, al contrario del tecnico, dopo un ricovero durato 48 ore al Gemelli è tornato a casa per il riposo.

Il presidente, come riportato dal Corriere dello Sport, è riapparso a Formello lunedì sera: è passato a salutare squadra e staff, cenando con Sarri per la prima volta dopo l’ultimo incontro risalente a inizio giugno. Un segnale di presenza importante in un’estate tutt’altro che tranquilla per la Lazio, bloccata dalla Covisoc sul mercato.

Eppure, a Formello il gruppo lavora compatto. È lo stesso che, appena due mesi fa, il 10 maggio contro la Juve all’Olimpico, lottava ancora per un posto in Champions. I soli rientri di Cataldi e Cancellieri non bastano a colmare le lacune, ma il tempo dirà se l’assenza di rivoluzioni si trasformerà in un vantaggio. In fondo, nonostante il cambio di modulo, l’allenatore conosce già quasi tutti.