Calciomercato Lazio | Castellanos non si muove: Sarri vuole il Taty con sé

RASSEGNA STAMPA - Castellanos resta. Nonostante le avances del Flamengo, che sembrava intenzionato ad offrire ben 25 milioni, la Lazio ha ribadito la propria volontà di trattenere il Taty, considerato una pedina incedibile dalla società. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'impossibilità di intervenire sul mercato in cerca di un eventuale sostituto ha portato il club alla decisione di non considerare nemmeno eventuali future offerte per il centravanti.

Castellanos, dunque, resta a Formello, pronto a rimettersi al servizio di Sarri dopo aver ormai smaltito il fastidio al flessore accusato in ritiro due giorni fa. Sarà lui a guidare l'attacco biancoceleste, almeno sulla carta, visto che le gerarchie verranno delineate dal Comandante proprio durante il precampionato. Con il passaggio al 4-3-3, nell'undici iniziale ci sarà posto solo per uno tra il Taty e Dia, che dovranno quindi giocarsi i gradi di centravanti titolare. Una cosa resta certa però: Castellanos non si muove dalla Capitale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.