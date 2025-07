Lazio, ancora problemi alla caviglia per Dia: le sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Ancora brutte notizie per l'attacco della Lazio. Oltre a Isaksen, fermo per un virus e probabilmente per 'mononucleosi', nelle ultime tre sedute svolte di allenamento non si è visto nemmeno Boulaye Dia. L'attaccante senegalese è uscito con qualche problema fisico dal test in famiglia contro la Primavera: secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe tornato a sentire i soliti fastidi alla caviglia destra che l'anno scorso l'hanno tormentato per tutta la stagione. A inizio ritiro sembrava che avesse messo da parte l'infortunio, che invece si è presentato nuovamente.

