FORMELLO GIORNO 8 - Lazio, seduta mattutina terminata: riposo nel pomeriggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:38 - È terminato l'allenamento sul campo del Fersini, l'unico di oggi. Per l'amichevole di ieri contro la Primavera, Sarri ha concesso alla squadra una mezza giornata di riposo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Breve recupero e si ricomincia a correre.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - È iniziata la fase atletica sul campo del Fersini. I portieri, invece, proseguono il loro lavoro con il pallone con i preparatori.

AGGIORNAMENTO ORE 10:22 - Finito il lavoro con il pallone: la squadra recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 10:17 - Sarri concentra il lavoro del gruppo sui movimenti offensivi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Dopo un breve riscaldamento, scattano di nuovo le prove tattiche. Ritorna tra i pali Mandas, out per febbre negli ultimi giorni. Non si vedono ancora in gruppo Patric e Zaccagni, così come Pellegrini e Isaksen. Assente anche Dia. Squadra divisa in due formazioni:

ROSSI: Mandas/Renzetti; Lazzari, Gigot, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

VERDI: Provedel/Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Belahyane, Cataldi, Vecino; Sanà Fernandes, Noslin, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - È iniziato l'allenamento mattutino della Lazio dopo la vittoria in amichevole di ieri contro la Primavera.

FORMELLO - Un solo allenamento dopo le fatiche della prima amichevole. La Lazio di Sarri torna in campo al Fersini: ieri sera la vittoria contro la Primavera per 3-0, grazie ai gol di Pedro, Cancellieri e Basic. Intorno alle 9:30 inizierà l'unica seduta della giornata, con il pomeriggio libero per la squadra. C'è attesa per il rientro in gruppo di Zaccagni e Patric: entrambi stanno completando i loro percorsi riabilitativi dopo le rispettive operazioni dei mesi scorsi. Da chiarire anche le condizioni di Pellegrini, Isaksen e Mandas, fermi per febbre negli ultimi giorni.

Pubblicato il 21/07