Lazio, Cancellieri strappa l'approvazione di Lotito: Noslin aumenta incertezze

RASSEGNA STAMPA – Tra i primi marcatori del ritiro, un gol che ha fatto rumore e acceso l’attenzione. Cancellieri è uno dei migliori di domenica sera al Fersini e se il suo obiettivo è quello di convincere Sarri, la sua ambizione di rimanere in rosa potrebbe diventare realtà se si riuscisse a confermare.

Il mercato bloccato è sicuramente stato un assist amico per il classe 2002 con la Lazio che crede ancora nei suoi mezzi e sta lasciando all’allenatore ogni tipo di valutazione tecnica, a meno di offerte irrinunciabili. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane è arrivata una proposta per Cancellieri dall’Olympiacos: 8 milioni di euro per il suo cartellino, più o meno la cifra investita dal club biancoceleste nell’estate del 2022. Ci sono anche altre squadre sulle sue tracce, in primis il Cagliari di Angelozzi. In attesa del giudizio di Sarri, è stato respinto il tentativo dei greci.

L’esterno domenica sera ha così lanciato segnali positivi nella prima amichevole disputata contro la Primavera. Uno dei più reattivi del gruppo, suo il gol più bello: punta il terzino, rientro sul sinistro e un tiro potente che si infila all’incrocio da circa 20 metri di distanza. Sorrisi e applausi, soprattutto da Claudio Lotito, presente in tribuna nella postazione presidenziale. Maturato dal punto di vista caratteriale rispetto ai precedenti ritiri svolti e cresciuto grazie alle esperienze in prestito all'Empoli e al Parma, adesso questa può essere l'estate decisiva per il suo percorso alla Lazio. Noslin, schierato titolare nello stesso ruolo contro la Primavera, ha deluso e alimentato le incertezze sulla permanenza in organico.