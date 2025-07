Lazio, Patric atteso in gruppo: duello con Provstgaard per sostituire Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - Sarri lavora per aggiustare difesa. Dopo i 49 gol subiti in Serie A dalla Lazio di Baroni, il Comandante è deciso ad effettuare un chiaro cambio di rotta, dando maggiore ordine in campo e restituendo solidità difensiva. Nella scorsa stagione, la retroguardia biancoceleste è stata la decima del campionato e Mau è intenzionato a farla diventare un punto di forza per tutta la squadra.

Nei primi due match del campionato che verrà, contro Como e Sassuolo, la Lazio dovrà fare a meno di Romagnoli, squalificato in seguito all'espulsione rimediata nel match contro il Lecce. Per sostituirlo, Sarri si affiderà ad uno tra Provstgaard e Patric, che, come riportato da Il Messaggero, proveranno a mettersi un mostra nelle prossime amichevoli precampionato per convincere il tecnico.

Appena tornato in gruppo dopo l'operazione al malleolo, lo spagnolo inizierà da oggi la rincorsa per provare a partire dal primo minuto nella gara d'esordio del 24 agosto, con il danese che attualmente è in netto vantaggio. In questi giorni Sarri lo ha provato spesso al fianco di Gila e Provstgaard ha dato segnali positivi, dimostrando sicurezza e personalità. Nelle prossime amichevoli ci sarà spazio anche per Patric, che ora dovrà dimostrare a Mau non solo di esserci dal punto di vista fisico, ma di potersela giocare con il classe 2003 per una maglia da titolare.

