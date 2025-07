Calciomercato | Chiesa, non solo Napoli: un'altra big di Serie A su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa è destinato a lasciare Liverpool e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Un ritorno in patria, dopo un anno in Inghilterra trascorso ai margini del progetto dei Reds, può essere la scelta giusta per rilanciare la propria carriera. Ci sono stati diversi sondaggi esplorativi per l'ex Juve, il Napoli è sulle sue tracce ma nelle ultime ore sarebbe spuntata un'altra pretendente: stando a quanto riportato da Sportitalia, l'Atalanta starebbe valutando l'idea di riportare Chiesa in Italia.

Sarebbe una scommessa, nell'ultimo anno ha realizzato solo 6 presenze in Premier League sotto la guida di Arne Slot, ma in Italia ha dimostrato di poter fare la differenza e può essere il nome giusto per sostituire il partente Lookman.

