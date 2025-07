Lazio, una poltrona per due: Castellanos e Dia si giocano un posto da titolare

RASSEGNA STAMPA - Nell'amichevole contro la Lazio Primavera hanno giocato un tempo a testa, rimanendo entrambi a secco. Castellanos e Dia non hanno brillato nella loro prima apparizione stagionale, complice anche una forma fisica ottimale da ritrovare e i soli 45 minuti a disposizione per ognuno. Nei prossimi test, Sarri continuerà ad alternare i due centravanti, in attesa di prendere una decisione su chi sarà a guidare l'attacco biancoceleste nella stagione che verrà.

Come riporta il Corriere dello Sport, con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, ci sarà un posto in più a centrocampo e uno in meno in attacco. In virtù di ciò, solo ad uno dei due centravanti verrà riservata una maglia da titolare e il duello inizierà già da ora. La scorsa stagione, il Taty ha messo è stato il capocannoniere della Lazio con 14 gol in tutte le competizioni, mentre Dia, nonostante il posizionamento più lontano dalla porta, ha chiuso con 12 reti totali.

Sarri inizierà a valutare a chi affidare i gradi di centravanti titolare già dalla prossima amichevole, ma una cosa è certa: i numeri dovranno decisamente essere incrementati. Quelli dell'annata passata non bastano.

