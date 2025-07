FORMELLO GIORNO 4 - Lazio, doppia seduta terminata: tanta tattica e lavoro con il pallone

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Si è concluso anche la fase relativa alle palle inattive. L'allenamento termina con una serie di tiri in porta e l'incontro con dei giocatori con il Lazio Summer Camp.

AGGIORNAMENTO ORE 19:01 - Terminate le prove tattiche, si lavora sulle palle inattive. Si inizia con i calci d'angolo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:58 - Altro stop da parte di Sarri, piccolo break per le due formazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:53 - La squadra recupera e si cambia campo. I rossi ritornano al 4-3-3; i verdi invece si spostano sul 3-4-2-1. Si tratta di un lavoro del 4-3-3 in contrapposizione ai vari moduli.

AGGIORNAMENTO ORE 18:42 - La squadra recupera e si riparte. I rossi si schierano di nuovo con il 4-2-3-1, con Dele-Bashiru insieme a Pedro e Cancellieri sulle fasce e Dia centravanti; Guendouzi e Cataldi si muovono davanti alla difesa. I verdi restano con il 4-3-3.

AGGIORNAMENTO ORE 18:38 - Cambio campo: i rossi si schierano con il 4-3-3; i verdi passano al 3-4-2-1. Le prove di Sarri sono contro i vari moduli, si lavora anche sui calci d'angolo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Hysaj e Zaccagni entrano al Fersini e lavorano a parte con e senza pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 18:23 - Doppio vantaggio dei rossi: gol di Marusic e Pedro. Sarri lavora anche su rimesse laterali e calci di punizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Finito il riscaldamento, scatta la partitella con la porta sistemata sulla trequarti. Ecco le due formazioni contrapposte. Con il fratino rosso la squadra è disposta con il 4-2-3-1: Mandas in porta, Marusic, Ruggeri, Romagnoli e Tavares in difesa, Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru a centrocampo, Cancellieri, Dia e Pedro davanti. In maglia verde solito 4-3-3 con Provedel tra i pali, Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini nel reparto arretrato, Belahyane, Rovella e Basic in mediana, Noslin, Castellanos e Saná Fernandes in attacco.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Squadra in campo. Dopo un breve discorso di Sarri, parte il riscaldamento tecnico. Assenti Hysaj, Vecino, Patric, Zaccagni, Gigot e Isaksen.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Lo staff ha già preparato il campo del Fersini: a breve inizierà la seduta d'allenamento pomeridiana.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:42 - Allenamento terminato. Il gruppo dei difensori, dopo la fase atletica, rientra negli spogliatoi. Appuntamento nel pomeriggio per la seconda seduta di oggi, che sarà aperta alla stampa.

AGGIORNAMENTO ORE 10:34 - Breve recupero e si riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:19 - Ecco i difensori al Fersini, tocca a loro adesso svolgere la parte atletica. Assenti Patric (che è sceso in palestra dopo la fase tattica sul campo) e Hysaj. Il gruppo composto da centrocampisti e attaccanti (più Gigot prima) ora lavora sul centrale: c'è Guendouzi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - È terminata la parte atletica sul campo del Fersini. Centrocampisti e attaccanti (più Gigot) rientrano negli spogliatoi. Al centrale prosegue il lavoro tattico.

AGGIORNAMENTO ORE 9:43 - Terminato il riscaldamento, ora inizia il lavoro atletico. La squadra corre intorno al campo divisa in gruppi. Sul campo centrale è in corso un allenamento tattico con il resto del gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - In campo solo centrocampisti e attaccanti, con Gigot aggregato (che ieri pomeriggio è rimasto a riposo). Assenti Zaccagni e Guendouzi, presente invece il Taty Castellanos rientrato in gruppo già da ieri. In molti sono con le scarpe da ginnastica. Parte il riscaldamento. Il resto della squadra sta lavorando sul campo centrale.

FORMELLO - Avanti tutta. Il ritiro della Lazio a Formello continua con un'altra doppia seduta in programma. Sempre in mattina, circa alle ore 10, il primo allenamento; poi nel pomeriggio, verso le 18, il secondo, che sarà anche aperto alla stampa. Ieri è tornato in gruppo il Taty Castellanos, che si era fermato per un problema alla coscia destra. Ancora assente invece Hysaj, che ha accusato un fastidio al polpaccio nel primo giorno di ritiro. Sta continuando, poi, anche il recupero di Patric e Zaccagni: il primo sempre più con il gruppo; il secondo ancora a parte.

