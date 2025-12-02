Lazio, Sarzanini non ha dubbi: il segreto per salvare la stagione

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Enrico Sarzanini ha detto la sua sul cammino della Lazio e sull'obiettivo della Coppa Italia

La Lazio tornerà in campo contro il Milan, giovedì, nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri cercherà di prendersi la sua rivincita, provando ad andare avanti in un format non gradito al Comandante, ma che potrebbe permettere ai biancocelesti di assicurarsi un trofeo e centrare l'Europa. A tal proposito, ai microfoni di Radio Laziale, si è espresso anche il giornalista Enrico Sarzanini.

MILAN-LAZIO - "Questa è stata una partita che la Lazio ha giocato da Lazio, una partita seria e determinata. Meritava un altro risultato. Credo che questa rabbia si possa trasformare in qualcosa di positivo. Se giocano tutti come sanno, con concentrazione e voglia di fare, questa squadra può dire la sua con tutti i limiti del caso. In avanti c'è qualche problemino, Dia fa fatica a sbloccarsi, ma entra Castellanos e la musica cambia".

OBIETTIVI - "L'obiettivo è tornare in Europa, è il minimo sindacale a una squadra può ambire. Nonostante il mercato non fatto in estate. Poi dipende che tipo di Europa. Credo che il massimo raggiungibile sia l'Europa League. La Lazio è una squadra strana. Con il Milan ho rivisto delle motivazioni che erano mancate. Poi il tasso tecnico è quello, davanti non ci sono alternative e Sarri non vede per niente Noslin. Sono d'accordo anche d'accordo, però, che se non c'è un cambio di passo il campionato diventa anonimo, tra l'altro in un campionato mediocre. Probabilmente la Coppa Italia può rappresentare quell'obiettivo che dà un senso reale alla stagione".