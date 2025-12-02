Lazio, per Rocchi l'errore di Collu non è grave: le sue parole
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha ritenuto non grave l'errore di Collu nel non assegnare il calcio di rigore per la Lazio
Nella puntata di Open VAR, andata in onda su DAZN al termine della tredicesima giornata di Serie A, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato il tocco di gomito di Pavlovic sulla conclusione di Romagnoli nel recupero di Milan-Lazio.
Rocchi, che ha definito "non punibile" l'intervento con il braccio del difensore del Milan, ha anche sostenuto la scarsa gravità dell'errore di Collu e del VAR. Di seguito le sue parole.
"La soluzione migliore sarebbe stata un calcio d'angolo, anche se poi qui l'arbitro avrebbe concesso un rigore sbagliando. Abbiamo fatto un errore meno importante rispetto all'altro, ma comunque rimane una situazione non gestite bene".
