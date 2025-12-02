Ex Lazio | Balde: "Pedro, il debutto e il mio addio: vi racconto"

L'ex esterno della Lazio Mahamadou Balde, passato in estate al Tenerife, ha raccontato al podcast 'The After' il suo arrivo in Spagna e l'ultima stagione vissuta con la maglia biancoceleste.

L'INFORTUNIO - "L'infortunio al ginocchio? È stato difficile perché è arrivato in un momento in cui stavo bene, mi allenavo già con la prima squadra della Lazio. Ero lì da solo, poi mio padre è venuto a stare con me per due settimane dopo l'operazione. La riabilitazione è un processo complicato, soprattutto i primi mesi. Avevo molto dolore, era difficile anche solo piegare il ginocchio. Non sapevo come sarei tornato e in quanto tempo, ma alla fine mi sono ripreso in fretta. Dopo solo quattro mesi sono tornato in campo, mi sentivo anche meglio di prima".

PEDRO - "Pedro? Alla Lazio era il migliore. Giocava bene su entrambe le fasce e dribblava in maniera velocissima in spazi molto stretti. Per me è stato lui a fare la differenza. Non parla tanto, è un giocatore silenzioso come me".

IL DEBUTTO CON LA LAZIO - "Il giorno del mio debutto in Europa League è stato molto speciale. Non me l'aspettavo, è stato molto difficile. Sono stato convocato insieme a un mio compagno della Primavera per la gara contro la Real Sociedad. Dopo l'espulsione di un giocatore avversario, e con il risultato a favore di 3-0, si è aperta la possibilità per entrare in campo".

L'ADDIO ALLA LAZIO - "A gennaio ho detto alla Lazio che volevo andare in Spagna, poi in estate mi ha chiamato il Tenerife. È una squadra storica, che ha l'obiettivo di tornare in Seconda Divisione. Hanno parlato molto bene di me, mi hanno detto che mi volevano, e io ho accettato".