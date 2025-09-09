FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Lazzari controllato, attesa per Vecino

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Domani (oggi) la ripresa. La Lazio tornerà a lavorare di pomeriggio a Formello dopo i due giorni di riposo concessi alla rosa. Sarri potrebbe ritrovare in gruppo Vecino, fuori da inizio agosto per un problema muscolare. L'uruguaiano, salvo sorprese, tornerà nella lista dei convocati. Stesso discorso per Isaksen, riaggregato dalla scorsa settimana e sempre coi compagni per 4 sgambate di fila (da mercoledì a sabato). Sono arrivate conferme sul suo recupero, finalmente potrà fare il suo esordio, in estate non ha disputato nemmeno un'amichevole per colpa della mononucleosi.

Per Patric ci vorrà invece un po' più di tempo, è ancora in dubbio per la trasferta di Reggio Emilia. Se non ce la farà per domenica, allora punterà il ritorno per il derby del 21 settembre. A breve si rivedranno alla base i 7 nazionali (Hysaj, Tavares, Rovella, Zaccagni, Mandas, Dia e Dele-Bashiru), si è fermato invece Lazzari, stoppato venerdì da un problema al polpaccio. Oggi l'ex Spal ha effettuato gli esami strumentali, dovrebbe aver rimediato una lesione, in caso di primo grado rimarrà fermo per almeno 20 giorni, trattandosi di un muscolo delicato. Si attende un comunicato da parte della Lazio sulle sue condizioni.

Marusic fortunatamente ha risposto presente dopo il fastidio all'adduttore accusato contro il Verona. Ha raggiunto il Montenegro per poi ricevere il via libera dello staff medico della Nazionale. Toccherà di nuovo a lui sulla destra. Non preoccupa Zaccagni, nemmeno in panchina contro Israele. Il capitano biancoceleste è uscito acciaccato dalla sfida con l'Estonia, non sembrano esserci timori per la ripartenza della Lazio in campionato.

Pubblicato 9/09 a 00.10