Lazio, marea biancoceleste a Pisa: esaurito in poche ore il settore ospiti

24.10.2025 18:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti a Pisa. Saranno 1.100 i tifosi della Lazio presenti nel settore ospiti del Garibaldi per la partita infrasettimanale di giovedì 30 ottobre alle 20:45 proprio contro il Pisa, atteso prima dalla gara contro il Milan a San Siro. 

Il pubblico biancoceleste come al solito ha risposto presente: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, poche ore dall'inizio delle vendite ha già esaurito tutti i biglietti messi a disposizione per la parte di stadio dedicata ai tifosi in trasferta.

La squadra di Sarri, quindi, potrà contare di nuovo sul supporto di tantissimi laziali, anche lontano dall'Olimpico e dopo la partita in casa contro la Juventus di Tudor, in programma domenica alle 20:45.