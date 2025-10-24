Lazio, marea biancoceleste a Pisa: esaurito in poche ore il settore ospiti
24.10.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Tutti a Pisa. Saranno 1.100 i tifosi della Lazio presenti nel settore ospiti del Garibaldi per la partita infrasettimanale di giovedì 30 ottobre alle 20:45 proprio contro il Pisa, atteso prima dalla gara contro il Milan a San Siro.
Il pubblico biancoceleste come al solito ha risposto presente: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, poche ore dall'inizio delle vendite ha già esaurito tutti i biglietti messi a disposizione per la parte di stadio dedicata ai tifosi in trasferta.
La squadra di Sarri, quindi, potrà contare di nuovo sul supporto di tantissimi laziali, anche lontano dall'Olimpico e dopo la partita in casa contro la Juventus di Tudor, in programma domenica alle 20:45.