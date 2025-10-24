Lazio, le condizioni di Rovella, Cancellieri e non solo: la nota del club

24.10.2025 18:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Con una nota dall'infermeria, la Lazio ha comunicato le condizioni degli infortunati Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos e Cancellieri. Di seguito il comunicato del club e gli ultimi aggiornamenti.

"Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue: 

Samuel Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia. 

Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Valentin Castellanos hanno svolto lavoro differenziato specifico. 

Matteo Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina. 

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".

