Lazio, Marchetti sicuro: "Klose il compagno più forte. Era una leggenda"
24.10.2025 16:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, Federico Marchetti , tre le altre cose, ha speso qualche parola anche su alcuni dei giocatori da lui incrociati durante i suoi anni in biancoceleste.
Alla domanda su quale fosse stato il compagno di squadra più forte avuto alla Lazio, l'ex extremo difensore non ha avuto dubbi, indicando subito Miroslav Klose: "Miro era una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori. Non posso non dire lui".