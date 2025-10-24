Lazio, Marchetti sicuro: "Klose il compagno più forte. Era una leggenda"

24.10.2025 16:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
© foto di Federico Gaetano

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, Federico Marchetti , tre le altre cose, ha speso qualche parola anche su alcuni dei giocatori da lui incrociati durante i suoi anni in biancoceleste. 

Alla domanda su quale fosse stato il compagno di squadra più forte avuto alla Lazio, l'ex extremo difensore non ha avuto dubbi, indicando subito Miroslav Klose: "Miro era una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori. Non posso non dire lui".