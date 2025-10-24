Lazio, Marchetti ricorda il 26 maggio 2013: "Eravamo sereni. E sul ritiro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni ufficiali della Lazio, l'ex portiere Federico Marchetti è tornato a parlare della sua carriera nella Capitale. Tra i tanti ricordi ha raccontato la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma il 26 maggio 2013. Di seguito le sue parole.

"Per la finale? Non avevamo preferenze, avevamo visto il tabellone e sapevamo che ci sarebbe stata questa possibilità. Eravamo sereni, consapevoli dei nostri mezzi. A dicembre eravamo primi, poi anche per colpa degli infortuni ci siamo persi per poi ritrovarci nel momento decisivo della stagione".

"Il percorso fu particolare, non fu facile arrivare in finale. Contro Siena e Catania giocarono Carrizo e Bizzarri, io rientrai con la Juventus e furono due partite senza respiro. Nella gara di ritorno accadde di tutto, l’ultima parola però fu la mia parata su Giovinco".

"Il ritiro a Norcia fu una settimana lunga e dura. Il giovedì organizzammo una cena in centro a Norcia, dove rientrammo a mezzanotte. Quella serata però ci permise di allentare la tanta tensione che c’era, anche perché eravamo lontani anche dalle nostre famiglie".