Yamal accende il Clasico: le sue parole scatenano la polemica

A pochi giorni dal Clasico al Santiago-Bernabéu, le dichiarazioni di Lamine Yamal durante una partita della Kings League hanno già scatenato un terremoto mediatico in Spagna. Il giovane talento del Barça, con tono scherzoso, ha insinuato che il Real Madrid avrebbe una cattiva reputazione: "Rubano, si lamentano sempre…", ha affermato davanti allo streamer Ibai Llanos, noto tifoso dei Blancos.

Sul set tutti ridono, ma la battuta non è passata inosservata. Gerard Piqué, ex blaugrana presente, ha addirittura rincarato la dose: "Non c’è discussione", mentre il giornalista Gerard Romero ha ha tentato di calmare gli animi per evitare ulteriori tensioni davanti alle telecamere e ai tifosi madridisti presenti.

La reazione in Spagna è stata immediata e spesso dura. Edu Aguirre, vicino al Real, ha commentato a El Chiringuito: "Non si rende conto di cosa rappresenta e di cosa può dire. Ha 18 anni, è già leader del Barça e della Nazionale spagnola. Si crede il re del calcio. Nessun giocatore può dire che un club ruba partite".