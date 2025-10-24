Pisa - Lazio, in programma la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli
Tramite un comunicato diramato sul proprio sito, la Lazio ha condiviso tutti i dettagli e le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti per il match contro il Pisa. Di seguito la nota ufficiale: "Il Pisa Sporting Club informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 15:30 di oggi venerdi 24 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Pisa-Lazio di giovedi 30 ottobre delle ore 20:45, presso l’Arena Cetilar di Pisa.
Modalità e informazioni per vendita:
- capienza del Settore Ospiti – Curva Sud: 1.100 posti;
- prezzo del tagliando comprensivo di prevendita:
- intero 39 €
- under 14 – 14 € (per ragazzi nati dopo il 01/01/2011)
- canali di vendita: solo presso le ricevitore Ticketone;
- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di mercoledi 29 ottobre.
Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:
- divieto del cambio nominativo;
- obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;
- I residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti".