Calciomercato Lazio | Sarri indica due innesti: le richieste per gennaio
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma, in attesa di capire quanto liberamente potrà agire la Lazio, in casa biancoceleste si pensa già a quelli che potrebbero essere i ruoli da rinforzare. Già a giugno, Sarri aveva chiesto almeno una mezzala e un esterno che, in seguito al blocco delle operazioni in entrata, sono ancora delle pedine mancanti.
Come riportato da Il Messaggero, fra i nomi possibili per il centrocampo c'è quello di Ivan Ilic che, visto il suo valore tecnico e considerando che è ormai finito ai margini del Torino, rappresenta un'occasione. Nel ruolo di ala, invece, c'è sempre il nome dello svincolato Lorenzo Insigne, sul quale, però, permane il veto di Fabiani, che resta fedele alla sua politica di ringiovanimento.
Il direttore sportivo biancoceleste, inoltre, di comune accordo con Lotito vuole essere schietto: Sarri potrà indicare le posizioni che sarà necessario rinforzare, ma starà comunque alla società scegliere i profili su cui andare, tenendo sempre a mente l'equilibrio finanziario e le possibilità economiche attuali. Questa linea andrà esposta al tecnico in un confronto che ancora deve andare in scena, così da essere chiari e provare riavvicinarsi per stemperare la tensione che regna a Formello.