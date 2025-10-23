Lazio, slitta ancora l'incontro tra Sarri e Fabiani: il motivo

RASSEGNA STAMPA - Rimandato l'incontro chiarificatore tra Sarri e Fabiani. Il tecnico e il direttore sportivo biancoceleste si sono incrociati ieri a Formello, dove sarebbe dovuto andare in scena un confronto per cercare di stemperare le tensioni accumulate nelle ultime settimane, ma, come rivelato da Il Messaggero, non sono riusciti a parlare a causa di un appuntamento, che ha costretto il diesse a lasciare il centro sportivo.

Mau attende trepidante un vertice, così da poter programmare il prima possibile il prossimo mercato, mentre Fabiani vorrebbe rinviarlo almeno a metà/fine novembre, sia per conoscere se la Lazio potrà operare liberamente o saldo zero, sia perché offerte per determinati giocatori potrebbero modificare lo scenario attuale.