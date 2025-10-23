Lazio, come sta Rovella? Il punto sulle sue condizioni e il rientro

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella si trova diviso tra la voglia di accelerare e la paura di forzare troppo, alle prese con una pubalgia ostinata che ne limita ogni movimento e rende impossibile, al momento, fissare una data certa per il rientro. Il centrocampista della Lazio, scrive il Corriere dello Sport, comincia finalmente a percepire sensazioni positive, ma la strada è ancora lunga e piena di incognite. Ogni giorno è diverso dall’altro, e quel sottile equilibrio tra fiducia e dolore continua a determinare i suoi progressi. Il punto della situazione verrà fatto il 6 novembre, alla scadenza del mese di terapie programmato.

Ma quindi come sta Rovella? Nell’ultima settimana sono arrivati segnali incoraggianti, tali da riaccendere un cauto ottimismo. La terapia conservativa sembra funzionare, tanto che si è persino ipotizzato un rientro prima della sosta di novembre, a patto che i miglioramenti vengano confermati. Tuttavia, la prudenza resta d’obbligo. La prossima settimana sarà decisiva per valutare la risposta del corpo a un carico di lavoro più intenso: solo mettendolo alla prova sotto sforzo si potrà capire se i progressi sono reali e stabili.

Dopo un periodo di stop assoluto, Rovella ha ripreso con fisioterapia, piscina e sedute posturali. In seguito, integrerà un programma differenziato, per poi tornare gradualmente in gruppo solo quando avrà piena sicurezza. Anche in quel momento, però, servirà cautela: non basta essere pronti per una gara, bisogna esserlo per più partite consecutive. Un rientro affrettato rischierebbe di farlo ricadere nel problema, vanificando settimane di lavoro: ecco perché, nonostante la voglia del giocatore di tornare in campo, serve ancora tempo.