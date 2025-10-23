FORMELLO - Lazio, oggi la doppia: Isaksen si scalda, è il suo momento

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Verso la Juventus con i soliti problemi di infermeria. Lo stop di Cancellieri ora ha tempistiche più precise: rimarrà fuori almeno un mese, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una “lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra”. Out fino alla sosta, durante il protocollo riabilitativo si capirà se potrà recuperare o meno per la partita con il Lecce, la prima dopo la prossima pausa del campionato. Isaksen si scalda, giocherà lui titolare a destra, già a Bergamo ha preso il posto del classe 2002 al momento del cambio forzato.

Il danese deve dare segnali confortanti, nelle ultime due settimane ha messo minuti e benzina nelle gambe, sono state utili anche le gare in Nazionale. Davanti c’è il big match con la Juve e l’ex Tudor, con cui ha avuto un rapporto complicato nel corso dell’esperienza in biancoceleste del tecnico croato. Cancellieri fuori, pure Pellegrini salvo sorprese non rientrerà in tempo per domenica. È ancora alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio rimediato a Marassi. Gli altri out sono Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot. Gli ultimi due sono anche fuori lista.

Le mosse di Sarri sembrano quasi scontate viste le defezioni rinnovate: Marusic e Tavares terzini, la coppia Gila-Romagnoli al centro. Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi, davanti il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni. Le condizioni di Rovella sono migliorate, la terapia conservativa sta dando i primi frutti, il suo obiettivo è tornare prima della sosta. Dipenderà dalle sensazioni delle prossime settimane. Si fanno i calcoli con il rischio di un recupero accelerato, il centrocampista dovrà garantire anche continuità una volta tornato a disposizione. Il programma, dopo la ripresa di ieri, prevede una doppia sgambata per oggi, alle ore 10 e alle 15.30.

Pubblicato il 22/10