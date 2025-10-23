Lazio, mercato tra incertezze e tensioni: gli scenari per gennaio

RASSEGNA STAMPA - Mentre la tensione tra club e allenatore regna sovrana a Formello, in casa Lazio sono ancora diversi gli scenari legati al mercato di gennaio, con la società non ha ancora chiaro se potrà operare a saldo zero o liberamente. Nel primo caso, per comprare servirà necessariamente chiudere operazioni in uscita, nel secondo, invece, Lotito sarebbe costretto a spendere di più per accontentare Sarri, con il rischio di aggravare la situazione economica del club.

Il patron biancoceleste sa di non poter appesantire le casse, visto che dal 30 settembre 2026 la soglia ricavi-spese dovrà essere entro il 70%, e punta a fare player trading con i giocatori già presenti in rosa, sacrificando qualche elemento, ma senza smantellare. Secondo il Corriere dello Sport, Mau sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte per Castellanos e Tavares, mentre la società punta a fare cassa con la cessione di Mandas, scontento e voglioso di giocare, e, forse, di Isaksen.

Lo snodo critico, per ora, è su chi andrebbe a selezionare gli eventuali sostituti. È qui che un incontro tra le due parti si rende necessario, così da venirsi incontro, provare a riallacciare i rapporti e stabilire una strategia in vista di gennaio, sempre in attesa che venga fatta chiarezza sul margine di manovra che la Lazio potrà avere sul mercato.