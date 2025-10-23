Lazio - Juve, cresce il numero dei biglietti venduti: si va verso quota 50mila
RASSEGNA STAMPA - Aumenta di ora in ora il dato sui biglietti venduti in vista del big match tra Lazio e Juventus. A ieri, erano ben 21.600 i tagliandi staccati, contando ovviamente anche quelli acquistati dai tifosi bianconeri in trasferta e dei laziali che hanno usufruito della promo "Pack 3 Partite", che include anche le gare casalinghe contro Cagliari e Lecce.
Sommando questa cifra ai circa 26.000 abbonati, escludendo quindi gli "Aquilotti", che nei big match hanno solo il diritto di prelazione per acquistare il biglietto, il numero di presenze in vista della sfida contro la Vecchia Signora è vicino a 48.000. Il club si aspetta di superare abbondantemente quota 50.000 entro domenica, mentre è improbabile pensare di replicare il risultato raggiunto lo scorso maggio, quando per un Lazio - Juve che metteva in palio punti per l'Europa vennero raggiunti i 60.500 spettatori.