Lazio, lo stop di Cancellieri è più serio del previsto: quante partite salterà
RASSEGNA STAMPA - Il comunicato ufficiale della Lazio ha chiarito e aggravato il quadro clinico di Matteo Cancellieri: "Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra". Un verdetto che conferma uno stop più lungo del previsto per l'esterno, costretto a fermarsi dopo pochi minuti di Atalanta-Lazio. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato un interessamento tendineo, dettaglio che - spiega il Corriere dello Sport - rende il recupero più complesso. L’esterno resterà ai box per almeno un mese: nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare in occasione della gara con il Lecce, in programma il 23 novembre, subito dopo la sosta.
L’infortunio è arrivato nel momento migliore della stagione del classe 2002, reduce da prestazioni convincenti e decisive: un gol contro il Genoa e una doppietta contro il Torino avevano segnato la sua definitiva esplosione in maglia biancoceleste. Ma la diagnosi arrivata ieri dal club ha spento l’entusiasmo: non basteranno i 20 giorni ipotizzati inizialmente e in ogni caso Cancellieri avrebbe avuto difficoltà a recuperare per il big match contro l’Inter del 9 novembre.
Un mese rappresenta dunque la stima più ottimistica possibile. Solo nelle prossime settimane si capirà se potrà davvero essere disponibile per il Lecce o se dovrà saltare “solo” le quattro partite contro Juventus, Pisa, Cagliari e Inter.