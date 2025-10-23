Lazio, Mattei: "La società vuole mettere in cattiva luce Sarri. Sul mercato..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, si è espresso in merito alle tematiche di mercato e sulla notizia del giorno in casa Lazio: il triennale firmato da Sarri fino al 2028. Ecco di seguito le sue parole:

“L’indiscrezione del terzo anno di Sarri che non è più un’opzione, com’è uscita? Faccio questa domanda perché la mia idea è che, siccome sappiamo che Sarri ha dalla sua parte i tifosi, chi sta subendo ha fatto uscire la notizia per far vedere alla plebe, i tifosi, che il tribuno, Sarri, non si è tirato indietro perché prenderà soldi. Notizia uscita per mettere in cattiva luce il tecnico. Siccome i tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che Sarri non è così ‘casto e puro’, si sta provando a scaricare le responsabilità".

"Mercato? Il problema qui sono i vari Belahyane, Noslin, Dele-Bashiru; sono quei giocatori che qualcuno ha comprato e che vorrebbe vedere in campo ma che non giocavano con Baroni e non stanno giocando con Sarri”.