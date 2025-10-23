Europa League, Roma e Bologna in campo: tutte le gare in programma
Settimana dal sapore europeo. Dopo le gare di Champions League, oggi è il turno di Europa e Conference League. Per quanto riguarda la prima, le due italiane chiamate a rappresentare l'Italia, Roma e Bologna, giocheranno rispettivamente contro Viktoria Pzen e FCSB. Ma sono solo due delle diciotto sfide in programma. Ecco di seguito tutte le partite di Europa League di oggi con l'orario del calcio d'inizio:
Feyenoord - Panathinaikos (Ore 16:30)
Fenerbahce - Stoccarda (Ore 18:45)
Sporting Braga - Stella Rossa (Ore 18:45)
Go Ahead Eagles - Aston Villa (Ore 18:45)
Lione - Basilea (Ore 18:45)
FCSB - Bologna (Ore 18:45)
SK Brann - Rangers (Ore 18:45)
Genk - Betis Siviglia (Ore 18:45)
Red Bull Salisburgo - Ferencváros (Ore 18:45)
Lille - PAOK Salonicco (Ore 21:00)
Young Boys- Ludogorets (Ore 21:00)
Roma - Viktoria Plzen (Ore 21:00)
Friburgo - Utrecht (Ore 21:00)
Malmo FF - Dinamo Zagabria (Ore 21:00)
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland (Ore 21:00)
Nottingham Forest - Porto (Ore 21:00)
Celtic - Sturm Graz (Ore 21:00)
Celta Vigo - Nizza (Ore 21:00)