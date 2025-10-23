Europa League, Roma e Bologna in campo: tutte le gare in programma

23.10.2025 16:00 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di José María Díaz Acosta

Settimana dal sapore europeo. Dopo le gare di Champions League, oggi è il turno di Europa e Conference League. Per quanto riguarda la prima, le due italiane chiamate a rappresentare l'Italia, Roma e Bologna, giocheranno rispettivamente contro Viktoria Pzen e FCSB. Ma sono solo due delle diciotto sfide in programma. Ecco di seguito tutte le partite di Europa League di oggi con l'orario del calcio d'inizio:

Feyenoord - Panathinaikos (Ore 16:30)

Fenerbahce - Stoccarda (Ore 18:45)

Sporting Braga - Stella Rossa (Ore 18:45)

Go Ahead Eagles - Aston Villa (Ore 18:45)

Lione - Basilea (Ore 18:45)

FCSB - Bologna (Ore 18:45)

SK Brann - Rangers (Ore 18:45)

Genk - Betis Siviglia (Ore 18:45)

Red Bull Salisburgo - Ferencváros (Ore 18:45)

Lille - PAOK Salonicco (Ore 21:00)

Young Boys- Ludogorets (Ore 21:00)

Roma - Viktoria Plzen (Ore 21:00)

Friburgo - Utrecht (Ore 21:00)

Malmo FF - Dinamo Zagabria (Ore 21:00)

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland  (Ore 21:00)

Nottingham Forest​​​​​​​ - Porto  (Ore 21:00)

Celtic - Sturm Graz (Ore 21:00)

Celta Vigo​​​​​​​ - Nizza (Ore 21:00)