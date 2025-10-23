Courtois elogia la Juve e "avvisa" la Lazio: "Non puoi aspettarti..."
23.10.2025 12:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Intervenuto all'emittente radio spagnola "Cope", Thibault Courtois, portiere classe 1992 del Real Madrid e della nazionale belga, si è soffermato a parlare del match di Champions League vinto ieri sera dalle "Merengues" contro la Juventus in casa. Ecco le sue parole:
"Questo è il calcio e queste cose possono succedere. Alla fine, con una Juve così, la pressione è alta. È stata una partita importante di Champions League, ed è normale che creino occasioni. Non puoi nemmeno aspettarti di vincere 3-0. Le partite di Champions sono sempre difficili".