Lazio, Petrucci (Sky): "Aria frizzante a Formello, è un bene. Basic sarà..."

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in vista della Juventus, ma anche sugli ultimi rumors usciti in casa Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "C'è un'aria frizzante a Formello e questo per me è solo un bene. Quest'aria c'era anche quando la Lazio è arrivata al secondo posto, lui ha un contratto fino al 2028 ma non cambia nulla rispetto al precedente, non ci sono terremoti all'orizzonte".

SCELTE - "Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Pellegrini non penso possa farcela per domenica, la squadra dovrebbe essere confermata per dieci undicesimi, giocherà solo Isaksen al posto di Cancellieri. Basic si è guadagnato e meritato la titolarità, abbiamo visto un ottimo Basic e partirà lui dal primo, dà maggiori garanzie rispetto a Vecino. Dia partirà nuovamente dal primo, Sarri vuole farlo giocare con continuità in questo periodo e Noslin è pronto a subentrare".

CHI PARTE FAVORITA - "La Lazio arriva alla partita da sfavorita, la Juventus non sta passando il suo miglior momento, ma ieri sera mi è sembrata una squadra in salute. Se vedi la panchina della Lazio non puoi pensare che parta favorita. La Juve ha tanti cambi, la Lazio forse tre. Le panchine ormai fanno la diferenza".