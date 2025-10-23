Lazio-Flaminio, Lotito in pressing sul Comune. E Gualtieri chiede un parere legale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - In Campidoglio non si è ancora fatto vedere Claudio Lotito. Ma il patron della Lazio è da giorni in pressing sul Comune. Dichiarazioni, retroscena, una campagna mediatica tesa a ottenere il via libera sulla riqualificazione dello stadio Flaminio. Ma alle proprie condizioni. Il presidente e senatore, riporta Repubblica, si è messo in testa che l'impresa si può fare solamente se l'amministrazione capitolina cederà sul fronte urbanistico: Lotito, in altre parole, vuole procedere col diritto di superficie e non con una semplice concessione dell'area dell'impianto.

Nessuna richiesta scritta in merito. Ma il sindaco Gualtieri ha deciso comunque di muoversi e chiedere un parere all'avvocatura capitolina da far vagliare al direttore generale Ruberti. Come rispondere a Lotito? Quali sono le differenze tra i due iter? I legali del Comune daranno una risposta in tempi brevi. Il Campidoglio ha fretta di chiudere la partita.

Come Lotito, d'altronde. Il patron biancoceleste è convinto che col diritto di superficie lo stadio si potrebbe patrimonializzare. Mettere quindi a bilancio in modo da potersi presentare agli istituti di credito con un piano economico-finanziario più solido. Più "bancabile", così da ottenere più facilmente un mutuo per il rilancio dell'impianto e dell'intera area del quadrante. Un'operazione da 430 milioni di euro. Uno sforzo 'monstre' che il presidente della Lazio è disposto a fare solo in presenza di garanzie solidissime.