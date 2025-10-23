Lazio, l'esito degli esami di Cancellieri: il comunicato del club
23.10.2025 07:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
"A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.
Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero".
