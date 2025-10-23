Lazio | Comunicazioni confuse e divergenze interne: gli infortuni sono un mistero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Continuano i misteri attorno agli infortuni in casa Lazio, tra comunicati poco chiari e tempi di recupero che si allungano. Tutto è iniziato, ricostruisce il Messaggero, con i casi di Lazzari e Vecino: inizialmente definiti “affaticati” nei bollettini ufficiali, si è poi scoperto – per bocca dello stesso Sarri – che entrambi erano in realtà alle prese con una lesione di primo grado.

È andata peggio a Dele-Bashiru. In teoria, dopo il problema muscolare definito di “primo grado”, il suo ritorno era previsto per il 19 ottobre, nella trasferta di Bergamo. In molti si erano chiesti perché l’allenatore non lo avesse inserito nella lista Serie A, e lui aveva parlato di un infortunio più serio del previsto e i fatti gli hanno dato ragione: dal ko nel derby è passato oltre un mese e il nigeriano non è ancora tornato in campo.

Silenzio totale, invece, sul fronte Castellanos. Dopo gli esami del 14 ottobre, la società non ha emesso alcun comunicato, ma si tratta di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che terrà l’argentino fuori almeno un mese e mezzo, se non di più. Stesso rischio per Cancellieri: il bollettino di ieri parla di una "lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra", in pratica uno stiramento al bicipite femorale oltre il primo grado, con interessamento tendineo. Tradotto: difficilmente lo si rivedrà prima di dicembre.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le divergenze interne allo staff medico. Le diverse valutazioni tra il responsabile sanitario Rodia e il dottor Leo starebbero infatti creando confusione e rallentando la gestione dei recuperi. Una situazione che sta mettendo in difficoltà Sarri, costretto a navigare a vista tra diagnosi incerte, tempi indefiniti e un numero crescente di giocatori indisponibili.