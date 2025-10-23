Lazio - Juve, scelto l'arbitro della sfida: la sestina completa
23.10.2025 07:25 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Il fischietto scelto per dirigere il big match tra Lazio e Juventus è Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni. Il IV Uomo sarà Crezzini, mentre al VAR Meraviglia sarà affiancato da Maresca. Di seguito la squadra arbitrale completa.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Alassio - Tegoni
IV Uomo: Crezzini
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
Pubblicato il 22/10