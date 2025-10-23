Pres. Ascoli: "Dagli alberi di Monte Mario alla Nord. La Lazio come una mamma"
Bernardino Passeri, attuale presidente dell'Ascoli, ha rilasciato una lunga intervista a QS. Tra i temi trattati, inclusa la nuova esperienza - iniziata in estate - alla guida del club di Serie C, si è espresso anche sulla sua fede biancoceleste.
Tifosissimo da sempre della Lazio, Passeri ha raccontato da dov'è nata la passione per il calcio, per poi spostarsi agli anni che l'hanno visto all'Olimpico, prima sugli alberi di Monte Mario, poi in Nord e infine in Tribuna. Ecco le sue parole:
"Nasce per strada. Vengo da una famiglia onesta, povera e lavoratrice. Le prime partite le seguivo arrampicato sugli alberi della Madonnina di Monte Mario, fuori dall’Olimpico. Poi sono entrato in curva nord per tifare Lazio e quando sono invecchiato sono finito in tribuna. La Lazio è stata la mamma che poi ad un certo punto devi lasciare per sposarti. E io ho deciso di sposare l’Ascoli. A settant’anni sto vivendo una nuova vita".