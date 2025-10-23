Champions League, Pasveer nel podio dei più anziani: in cima c'è un ex Lazio
23.10.2025 13:15 di Simone Locusta
Per gli appassionati di statistica, ieri è stata scritta una nuova pagina nella storia della Champions League. Come riporta Tuttomercatoweb, Remko Pasveer, portiere dell'Ajax sceso in campo contro il Chelsea, è infatti divenuto il terzo giocatore più anziano a giocare nella competizione.
Con i suoi 41 anni e 348 giorni, il portiere olandese si posiziona alle spalle di Gianluigi Buffon, al secondo posto con i suoi 42 anni e 315 giorni ai tempi della vittoria per 3-0 della Juventus sul Barcellona nel 2020, e di Marco Ballotta, ex portiere della Lazio che mantiene il primato da circa due decenni, quando dicembre 2007 giocò a 43 anni e 252 giorni con l'aquila sul petto contro il Real Madrid.