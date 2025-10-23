Juve, Pavan: "Cosa può succedere senza la vittoria con la Lazio"
Massimo Pavan ha commentato la prestazione della Juventus, sottolineandone aspetti positivi ma anche i soliti problemi offensivi della squadra bianconera. Poi si è espresso già sulla prossima partita della formazione di Tudor, quella con la Lazio:
“La squadra ha giocato, ma se non vinci contro la Lazio domenica – e non sarà affatto semplice – rischi di entrare in un loop negativo di risultati difficile da gestire".
Secondo il giornalista, riporta TuttoJuve.com, la prova in campo è stata complessivamente buona, ma senza gol diventa difficile ottenere risultati importanti. Spiega infine: “Contro il Real la Juventus non mi è dispiaciuta, ma si continua a non segnare nonostante la presenza di tanti giocatori forti. A mio parere c’è ancora un po’ di paura di sbagliare, e lo si è visto chiaramente nell’occasione finale con Openda e David. Bisogna migliorare in fase offensiva”.