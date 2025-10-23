Calciomercato Lazio | Il River Plate insiste per Castellanos: Lotito non fa sconti
RASSEGNA STAMPA - Dall’Argentina tornano a suonare le sirene per il Taty Castellanos. Il River Plate, secondo quanto riportano i media locali, sarebbe pronto a riprovarci con decisione per l’attaccante della Lazio. Non si tratta di un interesse nuovo, ma questa volta la trattativa sembra poggiare su basi più solide. Il club di Buenos Aires sta infatti preparando una rivoluzione nel reparto offensivo: con Miguel Borja in scadenza a dicembre, Marcelo Gallardo vorrebbe proprio Castellanos come fulcro del suo nuovo progetto tecnico.
"Ricordate Taty Castellanos? Bene, segnatevi quel nome", è quanto ha dichiarato in diretta un giornalista vicino al River, poi riportato dal Corriere dello Sport. A Roma il giocatore resta una risorsa preziosa per la Lazio, ma anche una potenziale pedina di mercato, su cui si sarebbero mossi anche Burnley e West Ham. Lotito, però, non intende fare sconti: per lasciarlo partire servono almeno 40 milioni di euro, la stessa cifra che avrebbe rifiutato in estate. Sarri, dal canto suo, non esclude una cessione, ma pretende libertà totale nella scelta dei sostituti.
Al momento, però, tutto resta in stand-by. La Lazio deve prima presentare entro metà novembre i conti aggiornati al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza (subentrata alla Covisoc), che darà il suo responso a dicembre: solo allora si saprà se ci sarà margine per muoversi sul mercato.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.
Pubblicato il 22/10