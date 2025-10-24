Lazio, Guendouzi sulle 100 presenze: "È un orgoglio, spero di farne tante altre"
24.10.2025 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un grande traguardo per Matteo Guendouzi: contro la Juventus, il centrocampista francese raggiungerà le 100 presenze con la maglia della Lazio.
Proprio di questo risultato ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti nel match program della partita dell'Olimpico, proiettandosi al futuro sempre con l'aquila sul petto.
"Le 100 presenze con la Lazio? Per me è motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile, a partire proprio dalla gara contro la Juventus".