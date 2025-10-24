NEWS | Katia Ancelotti: papà Carlo e i retroscena inediti
24.10.2025 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Katia Ancelotti racconta per la prima volta cosa vuol dire essere la figlia di uno degli allenatori più famosi e vincenti al mondo. Katia lo ha fatto sulle pagine de il Corriere della Sera svelando retroscena curiosi e inediti sul papà. Tra i tanti il carattere pacifico di Ancelotti che la figlia non ha mai visto arrabbiato: "Mi piacerebbe vederlo arrabbiato una volta sola..." <<< KATIA ANCELOTTI >>>