Juve, Tudor in conferenza stampa prima della Lazio: data e orario
Si avvicina la sfida tra Lazio e Juventus. Nella giornata di domani il tecnico bianconero Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alle ore 14:30 per presentare la partita. Di seguito il comunicato del club.
"Lazio e Juventus si affronteranno domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45 a Roma nel match che sarà valido per l'8ª giornata della Serie A 2025/2026. Nella giornata di domani, sabato 25, Igor Tudor presenterà in conferenza stampa alle ore 14:30 la sfida contro la squadra biancoceleste
La conferenza di vigilia sarà, come sempre, in diretta sujuventus.com: per seguirla sarà sufficiente collegarsi e registrarsi gratuitamente e ascoltare così le parole del tecnico della Juventus a poche ore dall'incontro che vedrà i bianconeri protagonisti!"