Lazio | Cardone: "Pellegrini farà un provino. Con la Juve più Basic che Vecino"

Anche Giulio Cardone, in vista della partita tra Lazio e Juventus, si è espresso sulla situazione legata agli infortuni ai microfoni di Radiosei. Il giornalista di Repubblica ha fatto il punto della situazione su alcuni giocatori ancora ai box, per poi dire la sua anche sulle cause legate ai problemi fisici e le eventuali responsabilità dello staff. Ecco le sue parole:

“Tanti infortuni nascono anche da situazioni pregresse, quelli che non si spiegano sono quelli di Castellanos e Cancellieri. Lo staff medico della Lazio va valutato in una fase due, quella del recupero, non adesso.

Pellegrini si è allenato ma non con il gruppo; la situazione è strana: tra oggi e domani un provino lo farà. Sugli infortuni un approfondimento la devono fare. La teoria è che paradossalmente quando c’è l’Europa ci si allena giocando, così ci sia allena di più.

Domenica ci sarà Lazzari a destra con Marusic a sinistra. Basic resta avanti rispetto a Vecino per un motivo di condizione, di forma. Sicuramente l’uruguaiano subentrerà e immagino piano piano si prenderà il posto titolare. Dia il problema alla caviglia lo gestisce, ieri si è allenato poco perché non sta benissimo ma comunque giocherà”.