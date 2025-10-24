Juve, Braglia: "Tudor? Qualsiasi allenatore farebbe fatica con questa squadra"
24.10.2025 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Raggiunto dai microfono di TMW Radio Simoen Braglia ha analizzato il momento della Juventus in vista della gara contro la Lazio in programma domenica 26 ottobre alle 20.45.
“Ora tutti parlano di Tudor, che non è da Juve, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica con questa squadra. Oggi non c’è più la società di una volta che permetteva ai giocatori di poter dare il loro massimo”.
“In società non ci sono quelle figure che possono dare forza alla squadra. Servirebbero giocatori legati al marchio in società”.