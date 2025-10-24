Lazio - Juve, le probabili formazioni: out anche Nuno Tavares, le scelte di Sarri
Si torna all'Olimpico. Dopo il punto sudato contro l'Atalanta, la Lazio ospita all'Olimpico la Juventus di Igor Tudor. Oltre ai fuori lista Dele-Bashiru (comunque sulla via del recupero) e Gigot, Sarri non potrà contare sugli infortunati Castellanos, Rovella e Cancellieri (out almeno un mese). A questi si è aggiunto Nuno Tavares, che in settimana ha accusato un problema al polpaccio. Con ogni probabilità anche lui è out. Per questo a sinistra, davanti a Provedel, si sposterà Marusic, visto il difficile recupero di Pellegrini ancora ai box dalla gara contro il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Il resto del reparto sarà completato da Lazzari a destra e Gila e Romagnoli al centro. A centrocampo spazio ancora a Guendouzi, Cataldi e Basic, più avanti di Vecino che ha fatto il suo esordio stagionale in campionato. In attacco può avere una chance a destra dal primo minuto Isaksen, con Dia (non al meglio per i soliti fastidi alla caviglia, ma comunque in vantaggio su Noslin e Pedro) e Zaccagni a completare il tridente nel ritrovato 4-3-3.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All.: Tudor.