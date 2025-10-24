Serie A, decise le date del prossimo campionato: si parte il 23 agosto 2026
24.10.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Non solo date e orari della Supercoppa italiana. Nel consiglio di Lega Calcio Serie A di oggi, i club del massimo campionato partecipanti hanno deciso anche l’inizio della prossima stagione calcistica che sarà in linea con gli ultimi anni.
Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027.