Marchetti: "Sarò allo stadio per Lazio - Juve. Spero di portare fortuna"
Dopo il punto strappato sul campo dell'Atalanta, la Lazio si prepara a ospitare la Juventus all'Olimpico. Ancora alle prese con diverse defezioni, per ultime quelle di Cancellieri e Tavares, i biancocelesti cercheranno di tornare alla vittoria contro una Juve in grande difficoltà, reduce da due sconfitte e cinque pareggi nelle ultime sette gare disputate tra campionato e Champions League.
Presenti allo stadio per assistere alla sfida dovrebbero esserci cinque 50.000 tifosi, tra i quali sederà anche Federico Marchetti che, come dichiarato nell'intervista rilasciata ai canali del club, tornerà a vedere la Lazio all'Olimpico dopo diverso tempo. Di seguito le sue parole:
"Purtroppo non vado allo stadio dalla festa per il decennale del 26 maggio contro la Cremonese, finalmente però domenica tornerò per Lazio-Juventus insieme alla mia famiglia. Spero di portare bene e aiutare la squadra di Sarri a conquistare la prima vittoria della stagione contro una big".