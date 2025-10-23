Lazio, Abbate: "Sarri? Ecco come sono andate le cose. E su Cancellieri..."

Maurizio Sarri, come riportato dal Messaggero, ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio passando da un biennale con opzione per un anno, a un triennale. Il tecnico toscano è stato 'premiato' dalla società lo scorso 10 luglio - data in cui è stato depositato il rinnovo - per la sua fedeltà dopo quello che è avvenuto in estate con il blocco del mercato. A tal riguardo è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate che ha ricostruito quanto successo, per poi aggiungere un dettaglio su Cancellieri.

SARRI - "Sarri aveva già accettato un contratto di 2 anni più 1 a 2,5 milioni e aveva deciso di andare avanti. A quel punto la Lazio come premio per il suo attaccamento gli ha fatto firmare un altro contratto di 3 anni e lo ha depositato il 10 luglio. Sarri aveva già un contratto e aveva deciso di restare con l’altro. Non è rimasto perché gli hanno dato più soldi e tre anni”.

CANCELLIERI - “Cancellieri aveva già sentito un fastidio durante la settimana, ma aveva ottenuto l’ok dello staff medico e negli allenamenti seguenti era andato tutto bene”.