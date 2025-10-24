Lazio, Rovella modello per un giorno: la collab con un museo di Roma - FOTO

24.10.2025 17:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rovella modello per un giorno: la collab con un museo di Roma - FOTO
In attesa di tornare in campo con la Lazio, pubalgia permettendo, Nicolò Rovella è stato modello per un giorno.

Il centrocampista biancoceleste ha posato con diversi look nella bellissima cornice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma in occasione di un importante evento.

Il prossimo 30 ottobre, infatti, il museo riaprirà per le visite serali, un'occasione per scoprire le collezioni e le mostre sotto una nuova luce.