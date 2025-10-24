Lazio, parla Guendouzi: "Abbiamo avuto tanti infortuni, ma..."

Lazio in emergenza. Tantissimi infortuni stanno colpendo la squadra di Sarri in questo inizio di stagione: l'ultimo problema fisico è stato quello di Nuno Tavares, che salterà la Juventus. Proprio riguardo a questo tema si è espresso il centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi, che ne ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

"Purtroppo abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane, ma lo spirito della squadra è stato sempre positivo. Penso, come ho detto, alla partita contro l'Atalanta, dove abbiamo difeso e attaccato insieme".

"Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria".